Воевал на стороне РФ. Суд приговорил бывшего украинского военного к 14 годам тюрьмы — Офис генпрокурора 26 мая, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Мужчину признали виновным в госизмене и дезертирстве (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

Суд приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего украинского военнослужащего, который воевал на стороне оккупантов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Война России против Украины — главные события 26 мая

«Установлено, что гражданин Украины, находясь на военной службе в АР Крым, в 2014 году предал присягу и отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова. Он поступил на службу в вооруженные силы РФ», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Видео дня

Бывший украинский военный через восемь лет, 25 февраля 2022, вместе с еще двумя предателями вернулся на территорию Украины в город Новая Каховка Херсонской области вместе с оккупантами.

Его взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшей поражение от украинских десантников в Николаевской области.

Мужчину признали виновным в госизмене и дезертирстве по ст. 408, ст. 111 УК Украины.

«Двум другим военнослужащим-изменникам суд уже вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.