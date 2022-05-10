«Помогал оккупантам в Тростянце». СБУ подозревает депутата из Сумской области в госизмене

10 мая, 19:23
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По данным следствия, во время оккупации Тростянца депутат по собственной инициативе наладил контакт с офицерами РФ (Фото:Управління СБ України в Сумській області/Facebook)

По данным следствия, во время оккупации Тростянца депутат по собственной инициативе наладил контакт с офицерами РФ (Фото:Управління СБ України в Сумській області/Facebook)

СБУ задержала в Сумской области местного депутата, который, по данным следствия, активно помогал войскам РФ и призывал граждан переходить на сторону оккупантов.

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«Служба безопасности Украины в Ахтырском районе разоблачила депутата районного совета за госизмену: чиновник во время временной оккупации Тростянца активно помогал врагу и призвал граждан переходить на сторону захватчиков», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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По данным следствия, во время оккупации Тростянца он по собственной инициативе наладил контакт с офицерами вооруженных сил России и предложил свою помощь и содействие.

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СБУ сообщает, что депутат обеспечивал врага продуктами питания и предметами первой необходимости, бесперебойным энергоснабжением в места дислокации, помогал ориентироваться на местности, а также распространял через интернет призывы к жителям Сумской области о поддержке действий оккупантов.

Правоохранители задержали мужчину по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 111 УК о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Сумская область Войска РФ Народные депутаты

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