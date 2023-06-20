ГБР сообщило о подозрении военному-предателю из Крыма: сейчас он обстреливает мирные города Украины

20 июня, 11:41
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Бывший украинский военный присягнул на верность РФ после оккупации Крыма (Фото:ГБР)

Бывший украинский военный присягнул на верность РФ после оккупации Крыма (Фото:ГБР)

Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему украинскому военному из Крыма, который предал Украину во время оккупации Россией полуострова и присягнул на верность агрессору.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2014 году он отказался передислоцироваться в Николаев и присягнул на верность РФ.

При этом его жена-военнослужащая передислоцировалась на подконтрольную территорию Украины вместе со своим подразделением.

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Сейчас предатель воюет против Украины в должности главного сержанта батареи управления и радиолокации разведки зенитного ракетного дивизиона черноморского флота России и обстреливает мирные украинские города.

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Ему заочно сообщили о подозрении в госизмене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Государственная измена Война России против Украины

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