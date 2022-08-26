Госдеп требует от РФ прекратить фильтрацию и депортацию украинцев

26 августа, 04:48
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Россия, в том числе, насильственно депортирует украинских детей (Фото:Нацполиция)

Россия, в том числе, насильственно депортирует украинских детей (Фото:Нацполиция)

Госдепартамент США потребовал от России прекратить операции по фильтрации и насильственной депортации украинцев на оккупированных территориях

«Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить операции по фильтрации и насильственной депортации, а также предоставить внешним независимым наблюдателям доступ к выявленным объектам и местам насильственной депортации в пределах подконтрольных России территорий Украины и внутри самой России», — заявили в Госдепе.

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Отмечается, что для распространения информации о действиях российского правительства дополнительно выделят $9 млн в рамках Европейской инициативы демократической устойчивости.

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Ранее сообщалось, что по данным США, войска РФ организовали 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают украинских граждан.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, которая подготовила отчет, является партнером финансируемой Госдепартаментом США Обсерватории конфликтов. Она занимается сбором и анализом доказательств военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Исследователи обнаружили места по спутниковым снимкам и информации из открытых источников. Лагеря находятся в зданиях бывших школ, рынков или обычных тюрем.

https://www.youtube.com/watch?v=_wpcyET18vs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Госдеп Госдеп США Война в Украине депортация Война России против Украины

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