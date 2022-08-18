США заявили, что знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС

18 августа, 23:35
США призывают допустить инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС (Фото:ЗАЕС/Facebook)

США призывают допустить инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС (Фото:ЗАЕС/Facebook)

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США известно о том, что российские оккупанты издеваются над сотрудниками захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает CNN.

Прайс подчеркнул, что в Госдепе знают о «сообщениях о злоупотреблениях и принуждении со стороны РФ» по отношению к персоналу ЗАЭС.

«Мы приветствуем украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью», — заявил Прайс.

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В Госдепе призвали допустить на станцию миссию МАГАТЭ, чтобы «помочь обеспечить безопасность и сохранность станции и контролировать ее ядерный материал».

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Запорожская АЭС: ядерный бумеранг

Ранее украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

По их данным, оккупанты приказали персоналу станции оставаться дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

Самая большая АЭС в Европе была захвачена после того, как российские войска оккупировали в марте Энергодар.

https://www.youtube.com/watch?v=cRiDPyHBDBo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Госдеп США Война в Украине Энергодар ЗАЭС Война России против Украины

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