США заявили, что знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС 18 августа, 23:35 США призывают допустить инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС (Фото:ЗАЕС/Facebook)

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США известно о том, что российские оккупанты издеваются над сотрудниками захваченной Запорожской АЭС.



Об этом сообщает CNN.

Прайс подчеркнул, что в Госдепе знают о «сообщениях о злоупотреблениях и принуждении со стороны РФ» по отношению к персоналу ЗАЭС.

«Мы приветствуем украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью», — заявил Прайс.

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В Госдепе призвали допустить на станцию миссию МАГАТЭ, чтобы «помочь обеспечить безопасность и сохранность станции и контролировать ее ядерный материал».

Ранее украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

По их данным, оккупанты приказали персоналу станции оставаться дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

Самая большая АЭС в Европе была захвачена после того, как российские войска оккупировали в марте Энергодар.

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