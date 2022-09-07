ВСУ уже близко. Городской совет Купянска впервые за пять месяцев обратился к жителям 7 сентября, 02:48 Купянск был захвачен российскими войсками в первые дни войны (Фото:Куп’янська міська рада/Facebook)

Депутат городского совета Купянска Харьковской области Вадим Крохмаль опубликовал обращение к жителям временно оккупированного города.



Данное обращение стало первым на странице Купянского городского совета за пять месяцев оккупации.

«Уважаемые купянчане! Пожалуйста, не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких! Готовьте хранилища и стратегический запас пищи. Держите заряженными павербанки. ВСУ уже близко. Купянск — всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников», — заявил Крохмаль.

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Он также призвал жителей города не участвовать в псевдореферендумах, которые пытаются организовать оккупанты.

«Очень скоро ВСУ освободят Купянск. Мы это знаем и уверены в этом. Государство не забыло никого», — заявил Крохмаль.



Данное сообщение было опубликовано на фоне сообщений о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.

В частности, советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.

5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.

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