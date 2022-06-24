Войска РФ полностью оккупировали Горскую громаду в Луганской области

24 июня, 14:01
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Горская громада в Луганской области полностью оккупирована (Фото:REUTERS)

Горская громада в Луганской области полностью оккупирована (Фото:REUTERS)

Российские войска захватили город Горское в Луганской области. На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.

«На сегодняшний день Горская община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг зашел. Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово — Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл», а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", — отметил он.

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По словам Бабченко, сейчас на этих территориях устанавливается оккупационный режим.

На территории всей громады остается до 4000 местных жителей.

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Ситуация в громаде крайне сложная: отсутствуют полностью электроэнергия, водоснабжение и газоснабжение. Уже с 21 июня было невозможно добраться до Горского, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать население: все дороги либо были неподконтрольны, либо простреливались.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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