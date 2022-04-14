Городок на юге Испании будет временно называться Украина

14 апреля, 20:21
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Флаг Испании (Фото:Efraimstochter via pixabay)

Флаг Испании (Фото:Efraimstochter via pixabay)

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Город Фуэнтес-де-Андалусия на юге Испании на неделю переименовался в Украину, чтобы выразить солидарность с украинцами.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Город в провинции Севилья с населением 7200 человек переименовался по инициативе жителей, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами на фоне вооруженной агрессии РФ.

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Кроме того, временно переименовали и пять улиц – в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежищ в Испании.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/357927886377683&show_text=true&width=500
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Испания МИД Украины

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