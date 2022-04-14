Городок на юге Испании будет временно называться Украина 14 апреля, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Флаг Испании (Фото:Efraimstochter via pixabay)

Город Фуэнтес-де-Андалусия на юге Испании на неделю переименовался в Украину, чтобы выразить солидарность с украинцами.

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Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.



Город в провинции Севилья с населением 7200 человек переименовался по инициативе жителей, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами на фоне вооруженной агрессии РФ.

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Кроме того, временно переименовали и пять улиц – в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежищ в Испании.

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