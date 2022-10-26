«Ситуация непростая». Две трети города Орехов разрушено из-за российских обстрелов — Запорожская ОВА

26 октября, 17:00
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Дом в городе Орехов (Фото:t.me/starukhofficial)

Дом в городе Орехов (Фото:t.me/starukhofficial)

Две трети города Орехов в Запорожской области разрушены в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, Запорожская область каждую ночь под вражескими обстрелами.

«Только за минувшие сутки почти 90 обстрелов было, более 60 из них, к сожалению, по городам, объектам гражданской инфраструктуры. Зафиксировано 21 разрушение. Погибли два человека и два ранены», — сказал он в ходе брифинга.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=s7SCDQevGA4

Старух заявил, что под наибольшие обстрелы попал город Орехов.

«Город на две трети разрушен. Ситуация непростая», — сказал он.

В ночь на среду, 26 октября, российские оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка Запорожской области реактивными системами залпового огня с зажигательными боеприпасами. Есть жертвы и раненые.

https://www.youtube.com/watch?v=yXm961s2ank
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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