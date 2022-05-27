Ситуация в Лимане: город преимущественно контролируют оккупанты, украинские военные заняли новые позиции — глава ОВА 27 мая, 12:11 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на позициях возле Лимана (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Город Лиман Донецкой области преимущественно находится под контролем российских оккупантов. Украинские военные заняли на Лиманском направлении новые укрепленные позиции.

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Об этом в комментарии Громадському рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской громады», — сообщил он.

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По словам главы ОВА, украинские военные остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

«Российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской громады», — подчеркнул Кириленко.



Он добавил, что обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта, в частности, по Бахмуту, Покровску и Краматорску.



Также Кириленко отметил, что город Бахмут интересует оккупантов, поскольку у них есть стратегическая цель захватить Луганскую область. А потом они хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут — Северодонецк, чтобы наступать на Донецком направлении.

На севере области основная цель оккупационных войск — Славянск и Краматорск.



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