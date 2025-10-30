Массированная атака на Бурштын: местных жителей предупредили о кассетных боеприпасах, которые могли сбрасывать с шахедов

Российские шахеды могли сбросить кассетные боеприпасы на город Бурштын в Ивано-Франковской области 30 октября 2025 года (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Жителей города Бурштын Ивано-Франковской области в четверг, 30 октября, предупредили о кассетных боеприпасах, которые могли сбрасывать российские шахеды во время ночного массированного удара по Украине.

«Уважаемые жители! Есть информация о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с шахедов», — говорится в сообщении городского совета Бурштына.

Жителей просят не прикасаться к подозрительным предметам и сообщать о находках в полицию или ГСЧС.

Утром 30 октября во время массированной атаки РФ на энергосистему Украины дронами и ракетами местные паблики писали о десятках взрывов в городе Бурштын, где расположена Бурштынская ТЭС — крупнейшая теплоэлектростанция на западе Украины и одна из самых мощных в стране.

Ивано-Франковская ОВА впоследствии сообщила, что оккупанты массированно ударили по объекту критической инфраструктуры, в регионе вводили аварийные отключения света. Пострадавших нет.

Также ночью российские войска масштабно атаковали энергетику Львовской области, Винницкой, в частности Ладыжин, и других регионов. ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных областях Украины.