"Гори, гори ясно": офицер ВСУ показал видео "фейерверка" на позициях боевиков
Сегодня, 11:00
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В зоне операции Объединенных сил украинские военные обнародовали видео уничтожения склада боеприпасов террористов в районе Горловки.
Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Гори, гори ясно... В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами в районе н.п. Горловка состоялся праздничный фейерверк с уничтожением состава БК оккупантов", - отметил он.