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"Гори, гори ясно": офицер ВСУ показал видео "фейерверка" на позициях боевиков

Сегодня, 11:00
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Скрин видео Анатолий Штефан "Штирлиц"

Украинские военные засняли взрыв склада боеприпасов террористов на Донбассе

В зоне операции Объединенных сил украинские военные обнародовали видео уничтожения склада боеприпасов террористов в районе Горловки.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Гори, гори ясно... В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами в районе н.п. Горловка состоялся праздничный фейерверк с уничтожением состава БК оккупантов", - отметил он.

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