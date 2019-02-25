"Гори, гори ясно": офицер ВСУ показал видео "фейерверка" на позициях боевиков Сегодня, 11:00 2094 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео Анатолий Штефан "Штирлиц" Украинские военные засняли взрыв склада боеприпасов террористов на Донбассе Скрин видео Анатолий Штефан "Штирлиц"

В зоне операции Объединенных сил украинские военные обнародовали видео уничтожения склада боеприпасов террористов в районе Горловки.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".



"Гори, гори ясно... В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами в районе н.п. Горловка состоялся праздничный фейерверк с уничтожением состава БК оккупантов", - отметил он.