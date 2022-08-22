Более 90% украинцев гордятся своим гражданством и хотят строить свое будущее в стране — опрос 22 августа, 16:34 Более 70% опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины (Фото:Leonhard Niederwimmer/Unsplash)

Более 90% украинцев гордятся своим гражданством. Это самый высокий показатель за все время социологического мониторинга.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Деминициативы им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Из них 54,5% очень гордятся украинским гражданство, еще 36% - скорее гордятся.

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По данным социологов, высокие показатели фиксируются и в отношении основной идентификации людей как гражданами Украины. 72% опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины, 12% - как жители села, района или города, где проживают, а 6% - жители региона, где они проживают.

При этом, около 90% опрошенных хотят строить свое будущее в Украине и только 4% не желают этого делать.

68% опрошенных считают Украину действительно независимым государством. 16% не согласны с этим тезисом.

Опрос проводился с 5 по 12 августа. Было опрошено 2024 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, которые не захвачены российскими оккупантами и где не идут боевые действия. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

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