Образовательный хаб Google Знання поможет найти ресурсы для развития каждого в Украине 3 ноября, 11:10 Новости компаний Образовательный хаб Google

Миллионы украинцев оказались в ситуации, когда нужно адаптироваться к вызовам войны и получать новые знания. У многих возникла необходимость сменить свою карьеру, помочь детям получить образование или просто отвлечься и узнать что-то новое для себя.

Образовательный хаб Google Знання был запущен в Украине 2 ноября. Запуск этого хаба Google хочет помочь украинцам получать новые навыки и развивать карьеру, а Украине — двигаться к цифровизации обучения, несмотря на трудные времена. Украина стала первой страной в мире, где была представлена локальная версия этого образовательного хаба.

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Благодаря Google Знання, украинские пользователи смогут легче находить все ресурсы, которые имеет Google для получения знаний. Образовательный хаб поможет любому в Украине изучать что-угодно в мире, независимо от того, это знания для школы, знания для работы или знания для жизни.

Знания для школы

В разделе «Знания для школы» можно найти ресурсы Google, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей, чтобы открыть новые инструменты для обучения и преподавания онлайн:

Знания для работы

Раздел «Знания для работы» содержит ресурсы, которые пригодятся тем украинцам, кто стремится приобрести практические навыки, найти новую работу и развить свой бизнес в это сложное время. Здесь вы найдете:

Новые цифровые возможности с Google — сайт, где собраны обучающие ресурсы от Google для достижения более быстрого развития и устойчивого восстановления экономики.

Digital Workshop — платформа для тех, кто хочет усовершенствовать навыки работы в Интернете, нужные для развития бизнеса, карьерного роста или просто для уверенности в собственных силах.

Профессиональные сертификаты — здесь вы найдете гибкие обучающие онлайн-программы, которые помогут получить важные практические навыки, а также получить сертификат об овладении навыками в пользующихся спросом профессиях.

Развивайте карьеру с Google Cloud — программа поможет ИТ-разработчикам и студентам получить практические и востребованные навыки по основам работы с облачными технологиями, необходимые для развития карьеры или поиска новой работы.

Google для малого и среднего бизнеса — ресурсы и советы, которые могут пригодиться для украинского бизнеса в это трудное время.

Market Finder — бесплатный сервис, помогающий компаниям выходить на новые рынки, искать новых клиентов и партнеров, увеличивать экспортные продажи онлайн.



Знания для жизни

В разделе «Знания для жизни» собраны все ресурсы Google, созданные для того, чтобы открывать мир, развиваться и поощрять любознательность:

Информационным партнером хаба является Министерство цифровой трансформации Украины и национальный проект «Дія. Цифрова освіта». Информационным партнером раздела «Знания для школы» выступает Министерство образования и науки Украины. Также запуск Google Знання поддерживается Киевской городской государственной администрацией.

Откройте для себя образовательный хаб Google Знання для получения новых практических знаний и новых возможностей.