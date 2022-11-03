Образовательный хаб Google Знання поможет найти ресурсы для развития каждого в Украине
Образовательный хаб Google
Миллионы украинцев оказались в ситуации, когда нужно адаптироваться к вызовам войны и получать новые знания. У многих возникла необходимость сменить свою карьеру, помочь детям получить образование или просто отвлечься и узнать что-то новое для себя.
Образовательный хаб Google Знання был запущен в Украине 2 ноября. Запуск этого хаба Google хочет помочь украинцам получать новые навыки и развивать карьеру, а Украине — двигаться к цифровизации обучения, несмотря на трудные времена. Украина стала первой страной в мире, где была представлена локальная версия этого образовательного хаба.
Благодаря Google Знання, украинские пользователи смогут легче находить все ресурсы, которые имеет Google для получения знаний. Образовательный хаб поможет любому в Украине изучать что-угодно в мире, независимо от того, это знания для школы, знания для работы или знания для жизни.
Знания для школы
В разделе «Знания для школы» можно найти ресурсы Google, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей, чтобы открыть новые инструменты для обучения и преподавания онлайн:
- Обучайте: где бы вы ни были — ресурс с инструментами и советами для учителей и родителей, необходимыми для обучения учащихся.
- Google Families, где собраны советы, чтобы ваша семья могла научиться пользоваться технологиями уверенно.
- Руководство по безопасности детей в Интернете, которое поможет учителям и родителям научить детей необходимым навыкам, благодаря которым они смогут пользоваться Интернетом безопасно и осмотрительно.
- Онлайн-платформа «Навчання» на YouTube — направление с видеоуроками по различным дисциплинам для учащихся средних и старших классов.
Знания для работы
Раздел «Знания для работы» содержит ресурсы, которые пригодятся тем украинцам, кто стремится приобрести практические навыки, найти новую работу и развить свой бизнес в это сложное время. Здесь вы найдете:
- Новые цифровые возможности с Google — сайт, где собраны обучающие ресурсы от Google для достижения более быстрого развития и устойчивого восстановления экономики.
- Digital Workshop — платформа для тех, кто хочет усовершенствовать навыки работы в Интернете, нужные для развития бизнеса, карьерного роста или просто для уверенности в собственных силах.
- Профессиональные сертификаты — здесь вы найдете гибкие обучающие онлайн-программы, которые помогут получить важные практические навыки, а также получить сертификат об овладении навыками в пользующихся спросом профессиях.
- Развивайте карьеру с Google Cloud — программа поможет ИТ-разработчикам и студентам получить практические и востребованные навыки по основам работы с облачными технологиями, необходимые для развития карьеры или поиска новой работы.
- Google для малого и среднего бизнеса — ресурсы и советы, которые могут пригодиться для украинского бизнеса в это трудное время.
- Market Finder — бесплатный сервис, помогающий компаниям выходить на новые рынки, искать новых клиентов и партнеров, увеличивать экспортные продажи онлайн.
Знания для жизни
В разделе «Знания для жизни» собраны все ресурсы Google, созданные для того, чтобы открывать мир, развиваться и поощрять любознательность:
- Поиск — найдите нужную информацию и даже больше.
- YouTube — смотрите полезные видео на разные темы.
- Переводчик Google — переводите на различные языки.
- Планета Земля — открывайте для себя мир с помощью сервиса.
- Объектив Google — ищите то, что видите.
- Книги Google — найдите нужную книгу через сервис поиска.
- Google Академия — ищите научную литературу на любую тему.
- Центр безопасности — узнайте больше о защите вашей безопасности в Интернете.
Информационным партнером хаба является Министерство цифровой трансформации Украины и национальный проект «Дія. Цифрова освіта». Информационным партнером раздела «Знания для школы» выступает Министерство образования и науки Украины. Также запуск Google Знання поддерживается Киевской городской государственной администрацией.
Откройте для себя образовательный хаб Google Знання для получения новых практических знаний и новых возможностей.