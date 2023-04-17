Google запускает в Украине онлайн-игру «Interland: Безопасность детей в Интернете» 17 апреля, 17:52 Новости компаний «Interland: Безопасность детей в Интернете»

Интерактивная игра предназначена для обучения детей цифровой безопасности.

В современном мире, когда доступ к Интернету является необходимостью для большинства аспектов жизни, включая обучение, развлечения и коммуникацию, вопрос онлайн-безопасности для детей становится все более актуальным. В сети дети могут столкнуться с опасностями, такими как онлайн-хулиганство, кибербуллинг, мошенничество и другие цифровые угрозы. Поэтому, обучение детей навыкам безопасности в Интернете очень важно, чтобы защитить их от потенциальных опасностей и гарантировать им ответственное пользование Интернетом.

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Google стремится к тому, чтобы дети были уверенными исследователями онлайн-мира, и при этом максимально оставались в безопасности; именно поэтому мы представляем новый цифровой инструмент в игровом формате, чтобы помочь детям и родителям на этом пути.

Онлайн-игра «Interland: Безопасность детей в Интернете» создана для того, чтобы помочь детям приобрести важные навыки, которые будут гарантировать их безопасность в Интернете и помогут им стать ответственными цифровыми гражданами. Эта онлайн-игра сегодня доступна на украинском языке и является бесплатной, поэтому доступна каждому, и, что самое важное, она реализована в понятном и интересном для детей формате.

Информационными партнерами проекта стали Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство образования и науки Украины и национальный проект Дия. Цифровое образование.

В Interland во время приключений в воображаемом мире дети смогут научиться, как осторожно делиться информацией в сети, распознавать фейки и бороться с хакерами, фишерами и киберхулиганами. Interland состоит из четырех веб-игр, обучающих детей разным аспектам безопасности в Интернете. Да,

В КОРОЛЕТВЕ ДОБРОТЫ можно узнать, как вежливо вести себя в сети.

Фото: "Interland: Безопасность детей в Интернете"

В РЕКЕ РЕАЛЬНОСТИ маленькие игроки могут научиться распознавать фейки.

Фото: "Interland: Безопасность детей в Интернете"

На ВНИМАТЕЛЬНОЙ ГОРЕ дети учатся, как осторожно делиться информацией в сети.

Фото: "Interland: Безопасность детей в Интернете"

А в БАШНЕ С СОКРОВИЩАМИ — как хранить свою личную информацию в безопасности.

Фото: "Interland: Безопасность детей в Интернете"

Interland — это новый понятный способ заинтересовать детей и привлечь их к урокам цифровой безопасности. Игра доступна онлайн и не требует загрузки или регистрации, и в нее можно играть на любом устройстве и в любом месте.

Чтобы получить доступ к онлайн-игре «Interland: Безопасность детей в Интернете», посетите веб-сайт игры по ссылке.

Кроме того, этот и другие ресурсы, которые имеет Google для получения знаний для школы, работы или жизни, можно найти на образовательном хабе Google Знания. На этой платформе все заинтересованные в более детальном изучении темы детской онлайн-безопасности могут также ознакомиться с Пособием по безопасности детей в Интернете.