Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева

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Сервис Google Pay снял серию рекламных роликов в Киевском метрополитене.

Платежный сервис демонстрирует с разными героями, как можно оплатить проезд в подземке с помощью приложения в смартфоне.

На видео появляются станции Золотые ворота и Дорогожичи.

Проектом занималось украинское агентство Skykillers.

Напомним, в феврале американская компания Google официально объявила о запуске обновленного платежного сервиса Google Pay. Google Wallet решили переименовать в Google Pay Send. Функции приложения для Android также останутся в обновленном приложении.

Ранее НВ сообщало, что экс-футболист Дэвид Бекхэм 9 января представил свою торговую марку House 99 под музыкальное сопровождение известной украинской группы Даха Браха.

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