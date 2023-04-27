Снимки Google Maps: на новых спутниковых фото Мариуполя могут быть кладбища российских военных — советник мэра 27 апреля, 13:22 Разрушенное здание в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На новых спутниковых снимках Google Maps могут быть кладбища российских военных в Мариуполе, считает советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, снимки захоронений еще предстоит проработать, чтобы установить количество захоронений и время, когда они были сделаны.

"Это точно не совпадает по времени с периодом эксгумации. Это точно не совпадает с периодом, когда оккупанты собирали трупы по улицам. Это гораздо раньше. Возможно, у нас есть и такая гипотеза, это могут быть могилы не мариупольцев. Потому что россияне должны были где-то хоронить своих убитых оккупантов. И вполне возможно, что это оно», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

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Андрющенко добавил, что нужно выяснить определенные детали, для этого понадобится не менее недели.

По словам советника мэра, с середины прошлого года кладбище, на котором обнаружили новые захоронения, было закрыто для посещения и охранялось оккупационной армией.

Однако время, когда были сделаны спутниковые снимки, не совпадает с периодами, позволяющими идентифицировать захоронения как кладбища с погибшими мариупольцами.

«В Мангуше похоронены в подобных захоронениях примерно 4 тысячи человек. А это захоронение, по крайней мере, визуально больше. На сегодняшний день мы не можем сказать точно, когда появилось это погребение. Точно знаем, что это захоронение не делали наши коммунальщики, не делали украинские власти. Это захоронение появилось уже в период контроля российской стороной, в период контроля оккупантами», — сказал он.

Андрющенко подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, кто там похоронен, сколько людей похоронено.

Мариуполь разрушен на 95% и для его полного восстановления, по словам мэра Вадима Бойченко, понадобится около 20 лет. Число погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.

