Спасатели достали из-под завалов дома в Краматорске тело еще одного человека

3 февраля, 00:06
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Последствия российского ракетного удара по Краматорску (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия российского ракетного удара по Краматорску (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело еще одного человека.

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Поздно вечером 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Краматорске, в результате атаки погибли три человека, восемь получили ранения. За медицинской помощью обратились 13 человек.

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В результате нового ракетного удара России по Краматорску в четверг, 2 февраля, ранения получили по меньшей мере пять человек.

Две выпущенные оккупантами ракеты повредили 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детскую поликлинику, школу, гаражи и автомобили.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Краматорск Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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