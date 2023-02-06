Парламент отменил ГИА и определил правила вступительной кампании в 2023 году

6 февраля, 16:22
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Верховная Рада определила правила поступления в 2023 году (Фото:Ivan Aleksic/Unsplash)

Верховная Рада определила правила поступления в 2023 году (Фото:Ivan Aleksic/Unsplash)

Верховная Рада проголосовала за отмену Государственной итоговой аттестации для учащихся в 2023 году.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что поступление в 2023 году будет проводиться по результатам НМТ (Национальный мультпредметный тест).

20 января в Минобразования представили модель вступительной кампании-2023 в Украине, которая, вероятно, снова пройдет в условиях военного положения в стране.

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В текущем году вместо Внешнего независимого оценивания абитуриенты также будут сдавать Национальный мультипредметный тест, однако он будет несколько отличаться от НМТ в прошлом году.

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Как сообщил министр образования Сергей Шкарлетт на брифинге, модель нынешней вступительной кампании — совместная наработка Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, Украинского центра оценивания качества образования, а также активных представителей родительского и образовательного сообщества.

https://www.youtube.com/watch?v=7HEHya84k14
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Верховная Рада Алексей Гончаренко Вступительная кампания 2023

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