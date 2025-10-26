Главная цель — Киев. РФ атаковала Украину 101 дроном: зафиксировано попадание пяти БпЛА — отчет Воздушных сил

26 октября, 09:21
Российские войска массированно атаковали Киев (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 26 октября (с 20:00 25 октября) российские войска атаковали Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, сообщили Воздушные силы.

Оккупанты запустили дроны с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 60 из них — шахеты.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на четырех локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

Спасатели завершили тушение пожаров в Деснянском и Дарницком районах Киева после ночного удара РФ

В Деснянском районе Киева продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки шахедами. В результате попадания погибли три человека: 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело требует идентификации.

На местах работают более сотни спасателей, которые ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом. На двух локациях до сих пор разбирают завалы после предыдущей атаки.

Россия ударила по Киеву пятый день подряд. 22 октября РФ атаковала энергетические объекты Украины, на столицу летела баллистика и дроны. С вечера 22 октября и в ночь на 23 октября российские войска атаковали Киев дронами, тогда среди других гражданских объектов пострадала синагога на Подоле. С вечера 24-го и в ночь на 25 октября россияне атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В ночь на 26 октября левый берег столицы вновь атаковали российские дроны.

