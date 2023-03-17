Украинцы выбрали в Дие новое название для Южной железной дороги
Южную железную дорогу переименуют в Харьковскую (Фото:Укрзализныця / Facebook)
В Дие завершилось голосование за переименование Южной железной дороги. Большинство принявших участие в опросе украинцев поддержали вариант Харьковская железная дорога.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Всего в голосовании в течение 10−17 марта приняли участие более 860,4 тысяч пользователей. Голоса распределились следующим образом:
- Харьковская железная дорога — 335,6 тысяч голосов;
- Слобожанская железная дорога — 234,7 тысячи голосов;
- Восточная железная дорога — 232,5 тысячи голосов;
- Слободская железная дорога — 57,4 тысячи голосов.
В рамках проекта Укрзализныци Железная украинизация планируется полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.
Ранее в Дие проводили опрос о переименовании Юго-Западной железной дороги — большинство проголосовали за ее переименование в Центральную.