Украинцы выбрали в Дие новое название для Южной железной дороги 17 марта, 13:56 Южную железную дорогу переименуют в Харьковскую (Фото:Укрзализныця / Facebook)

В Дие завершилось голосование за переименование Южной железной дороги. Большинство принявших участие в опросе украинцев поддержали вариант Харьковская железная дорога.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всего в голосовании в течение 10−17 марта приняли участие более 860,4 тысяч пользователей. Голоса распределились следующим образом:

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Харьковская железная дорога — 335,6 тысяч голосов;



Слобожанская железная дорога — 234,7 тысячи голосов;

Восточная железная дорога — 232,5 тысячи голосов;

Слободская железная дорога — 57,4 тысячи голосов.

В рамках проекта Укрзализныци Железная украинизация планируется полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.

Ранее в Дие проводили опрос о переименовании Юго-Западной железной дороги — большинство проголосовали за ее переименование в Центральную.