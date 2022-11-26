Темные времена. Крестьянскую семью, признанную «кулацкой», выселяют из их дома за отказ вступить в колхоз — история в одном фото 26 ноября, 08:08 Эксклюзив НВ Крестьянскую семью, признанную кулацкой, выселяют из их дома за отказ вступить в колхоз. Начало 1930-х (Фото:Марк Зализняк, ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного.)

Сегодня, 26 ноября, отмечается День памяти жертв голодоморов. НВ рассказывает краткую историю "раскулачивания" украинского села большевиками, жертвами которого стали миллионы жителей Украины.

«При обыске обнаружена утайка зерна у Пантелеймона Емца. Председатель гнет маты самому лучшему хлеборобу района (Емцу) в присутствии начальника [ОГПУ]. Который, как всегда: „Снимай, Железняк, нам вредителей“. Пантелеймона повезли на Соловки, и там он погиб в лагере», — написал на обороте одного из таких снимков их автор Марк Зализняк.

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Около 200 тыс. домов с подворьями отобрала советская власть у жителей украинских сел во время коллективизации 1928−1932 годов. «Кулакам», как окрестил их лидер российских большевиков Владимир Ленин, непонятна была идея коллективного труда, исходившая из Москвы. Ведь это были земледельцы, много лет создававшие свои хозяйства собственными руками.

Крестьянскую семью, признанную кулацкой, выселяют из их дома за отказ вступить в колхоз. Село Удачное Гришинского (сейчас — Покровского) района Донецкой области, начало 1930‑х годов / Фото: Марк Зализняк / ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Поэтому центральное руководство СССР во главе со Сталиным инициировало планомерное уничтожение крестьян, не желавших вступать в колхозы. Взрослые члены семей единоличников осуждались на разные сроки тюрем или лагерей в северных регионах Союза. Жертвами раскулачивания, включая несовершеннолетних детей, тогда стали от 1,2 млн до 1,4 млн жителей Украины.

Весной 1932 года Москва распорядилась об увеличении продовольственного налога с крестьян — хлебозаготовки. Изъятый у крестьян урожай советское руководство по обыкновению сбывало за рубеж за валюту. Но в тот год цены на зерно упали из‑за мирового экономического кризиса, поэтому власти вывезли из сел даже посевной фонд.

Из-за начавшегося голода к маю 1933 года в Украине уже погибло около 4 млн человек.

Читайте этот материал в № 44 журнала НВ от 26 ноября 2020 года