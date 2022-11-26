Голод как оружие. Украина почтила память жертв Голодоморов в 90-ю годовщину трагедии 1932−1933 годов — фоторепортаж 26 ноября, 21:54 Киевляне у скульптуры Гірка пам’ять дитинства возле Национального музея Голодомора-геноцида (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В субботу, 26 ноября, Украина отметила День памяти жертв Голодоморов, почтив жертв искусственного голода 1932−1933 годов, а также массовых голодов 1921—1923 и 1946−1947 годов.

В этом году исполняется ровно 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других государствах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.

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Западный историк Тимоти Снайдер считает, что количество жертв составило как минимум 3 млн человек, а в 2016 году на международной конференции Голодомор 1932−1933: потери украинской нации, состоявшейся в КНУ им. Т. Шевченко, озвучивалась оценка в 7 млн жертв Голодомора в УССР.

90-ю годовщину Голодомора Украина отмечает на фоне геноцидной войны, которую теперь уже Россия ведет против украинцев и ради ликвидации украинской государственности.

Сегодня, кроме традиционной акции Свеча памяти, в Украине провели символическое мероприятие: в Киеве прошел учредительный саммит новой гуманитарной инициативы Украины Grain from Ukraine (Зерно из Украины). Его поддержали более 20 стран мира, обязавшись расширить возможности экспорта и гуманитарных поставок украинского зерна, чтобы не дать России снова превратить голод в оружие и углубить продовольственный кризис в мире. Лидеры некоторых стран присутствовали сегодня в Киеве лично.

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская сегодня почтили память жертв голодоморов в Украине вместе с премьер-министрами Бельгии и Литвы, Александром Де Кроо и Ингридой Шимоните.

Церемония прошла на территории Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.



Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, Елена и Владимир Зеленские, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук / Фото: ОП

Фото: ОП

Владимир и Елена Зеленские с главами иностранных делегаций прошли по центральной аллее мемориального комплекса и установили композиции с колосками и зажженными лампадками перед скульптурой Горькая память детства — фигурой девочки с колосками возле Национального музея Голодомора-геноцида.

Память жертв преступления коммунистического тоталитарного режима также почтили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Собравшиеся почтили память жертв голодоморов в общенациональную минуту молчания, во время которой звучали удары колокола.



Фото: ОП

Фото: ОП

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните / Фото: ОП

Фото: ОП

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо / Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Кроме того, Владимир и Елена Зеленские вместе с иностранными гостями посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, где ознакомились с его экспозицией.

В частности, они осмотрели выставку «Leica, видевшая Голодомор», открытую 23 ноября. Здесь посетители впервые могут увидеть оригинальный альбом с фотографиями Харькова 1933 года и фотоаппарат Leica II, на который они были сделаны.

Эта камера принадлежала австрийскому инженеру Александру Винербергеру, который в 1932—1933 гг. работал в Харькове и тайно сфотографировал жертв Голодомора, а в 1934 вывез пленку в Австрию. Сделанные им фотографии являются ценными доказательствами совершения коммунистическим тоталитарным режимом преступления против украинской нации.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Память жертв Большого голода возле Национального музея Голодомора-геноцида сегодня почтили и обычные киевляне. Ниже — подборка фотографий от НВ и агентства Reuters.

Фото: Сергей Окунев / НВ

Фото: Сергей Окунев / НВ

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: Сергей Окунев / НВ

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: Сергей Окунев / НВ

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко