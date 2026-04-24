Похудели до 50 кг за 8 месяцев. Как и почему защитники одной из позиций на левобережье Оскола остались без еды и воды: все детали и реакция ВСУ

Слева — четверо бойцов, ситуация с обеспечением которых получила широкую огласку. Справа на онлайн-связи с ними — новый командир 14-й бригады Тарас Максимов (Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого / Facebook)

Масштабную огласку в Украине получила ситуация вокруг военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ , которые оказались на грани крайнего истощения из-за нехватки пищи и воды на удерживаемых ими позициях на левобережье реки Оскол на Купянском направлении. На этом фоне Генштаб сообщил об увольнении с должностей командира 14-й ОМБр и командира 10-го армейского корпуса.

NV собрал самое важное о резонансной ситуации.

Девятый месяц на позициях и вес около 50 кг: что известно об истощенных бойцах 14-й бригады

23 апреля широкую огласку получил пост пользовательницы i.petrovna в соцсети Threads, в котором она опубликовала фотографии трех крайне истощенных бойцов одного из механизированных батальонов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По ее словам, военные остались на позициях без еды и воды, а командование на момент публикации поста не реагировало на ситуацию.

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«Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы», — сообщила пользовательница, попросив распространить фотографии (NV не публикует лица бойцов по этическим соображениям — прим. ред.)

Фото: i.petrovna / Threads

В соцсетях также опубликовали фото уже четырех бойцов с этой позиции до потери веса из-за дефицита еды и снабжения. Фотографии были обнародованы в посте военной корреспондентки Анны Калюжной.

Фото: Ан Жюлак / Facebook

Детали ситуации в комментарии для ТСН.ua рассказала Анастасия С., жена одного из военных, о фотографиях которых идет речь. Она сообщила, что ее муж воюет с 26 февраля 2022 года, а на текущих позициях находится уже девятый месяц, тогда как другие — «также по 9, 10, 12 месяцев». По словам Анастасии, проблемы с продуктами на позициях у этих военных начались в декабре прошлого года.

«Когда ребята заходили на позиции, то весили более 80−90 кг, а сейчас их вес около 50 кг. Они — не одни такие, с нами (родственниками этих военных — прим. ред.) связываются другие женщины. Получается, что проблема гораздо масштабнее. Мой муж мне рассказывал, что, например, им сбросили еду, после чего 15 дней еды нет. Потом сбрасывают снова, после чего еды нет 10 дней. Больше всего без еды были 17 дней. По рациям их не слышали или не хотели слышать. Он говорит, что кричали, просили о том, что нет еды, нет воды», — утверждает женщина.

Она подтвердила, что на позициях военным приходилось пить дождевую воду и есть снег.

В то же время жена военного уточнила и подчеркнула, что после огласки ситуация исправляется.

«Сейчас новый командир, комбриг. Он позвонил нам и сообщил, что ситуация решается. И она действительно решается. Муж написал мне, что сейчас поел столько, сколько не ел восемь месяцев. Это он написал мне сегодня (23 апреля). Предыдущий командир нам говорил, что везде ездил и требовал сбросить ребятам еду, но не сбрасывали. Возможно, сейчас ищут крайнего. Парни сейчас едят понемногу, у них высохли желудки, они не знают, будет у них завтра еда или нет», — добавила женщина в комментарии ТСН.ua, поблагодарив за огласку и выразив надежду на ротацию и лечение для этих военных.

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После резонанса и внимания, которое привлек к себе изначальный пост, пользователь i.petrovna тоже сообщила, что бойцы получили как минимум минимальное пополнение запасов. «Еще вчера была доставлена посылка, хоть и маленькая, но это уже прогресс. За несколько часов непрерывных репостов в соцсетях уже есть минимальная помощь. Ждем дальнейших действий», — написала она, обнародовав фото содержимого посылки. На фотографии видно консервы и сухпаек.

Фото: i.petrovna / Threads

24 апреля новоназначенный командир 14-й ОМБр, полковник Тарас Максимов, обнародовал видео своего онлайн-разговора с военными с упомянутой позиции. Он переспросил, получили ли военные переданные им посылки с продуктами питания и поинтересовался состоянием здоровья. Максимов также пообещал бойцам провести ротацию при ближайшей возможности и соответствующих погодных условиях.

Военные подтвердили, что им доставили на позиции все необходимое. На вопрос командира о состоянии здоровья бойцы ответили, что им «нужно немного времени откормиться».

Во время разговора также присутствовал онлайн командир роты, в которой служат бойцы. Максимов призвал его напрямую сообщать о дальнейших проблемах.

Генштаб ВСУ 24 апреля подтвердил, что «при наличии благоприятных условий, будет осуществлена немедленная эвакуация воинов».

Позиции за рекой Оскол: на каком участке фронта это произошло и что там происходит

Как следует из поста Генштаба ВСУ, который отреагировал на ситуацию утром 24 апреля, ситуация произошла на Купянском направлении на Харьковщине. Там украинские бойцы удерживают участки плацдарма на левобережье реки Оскол. В то же время логистика и обеспечение защитников через реку крайне затруднена, признали в Генштабе ВСУ.

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«Систематические авиационные и ракетные удары противника по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе города Купянск. Логистика наших войск здесь обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БпЛА», — пояснили в Генштабе.

В то же время командование 14-й отдельной механизированной бригады скрывало реальное положение дел на этом участке, заявил Генштаб ВСУ, комментируя резонансную ситуацию вокруг позиций, где находятся истощенные бойцы, признали в Генштабе ВСУ.

«Было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады», — подтверждается в заявлении ГШ.

На скрине ниже — фрагмент карты DeepState, на котором виден участок фронта на левобережье реки Оскол вблизи Купянска.

Ситуация на Купянском направлении в районе реки Оскол, 24 апреля 2026 / Инфографика: DeepState

Институт изучения войны в своей сводке по итогам 23 апреля сообщил, что российские войска сейчас усиливают штурмы и попытки инфильтрационных действий на южном участке Купянского направления.

Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил, рассказал в эфире телемарафона Єдині новини 23 апреля, что на левом берегу реки Оскол оккупанты активно пытаются уменьшить украинский плацдарм и стремятся дойти до Купянска-Узлового.

«Конечно, недавние заявления Герасимова о том, что он якобы уже взят и контролируется российскими войсками — это их традиционная рубрика „наркомания“. Ведь не то, что взять под контроль, вообще нет там активного постоянного присутствия какого-то. Но тем не менее, они очень хотели бы, чтобы так было. Они просто озвучивают свои пожелания на следующие месяцы», — резюмировал Трегубов.

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По его словам, в целом на Купянском направлении россияне не прекращают попыток двигаться в сторону Купянска. Оккупанты давят на севере от города, прорываются через село Голубовка, пытаясь инфильтрироваться сквозь него в сторону Купянска.

«К сожалению, россияне подошли немного ближе, чем они были раньше. Дистанция между российскими позициями и городом Купянск сократилась. С учетом того, что стало больше „зеленки“, они стали активизировать свои попытки по инфильтрации, и соответственно приходится отражать их активнее и больше», — отметил спикер Группировки объединенных сил.

Проблемы с логистикой на этом участке фронта фиксируют уже давно. Еще осенью 2025 года украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Осман», автор Телеграм-канала Говорят Снайпер, предупреждал о возможном резонансе из-за ситуации.

«На левом берегу реки Оскол большие проблемы с логистикой, от Купянского до Лиманского направления. Если внимательно посмотреть на карту, можно увидеть проблемы, о которых сейчас громко не говорят, но скоро будут говорить», — писал он в ноябре 2025 года.

«Управленческий позор»: реакция военных и командования

24 апреля Генштаб ВСУ сообщил об увольнении командира 14-й ОМБр и 10-го армейского корпуса (последнего уволили с переназначением ниже). 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов, бригаду — полковник Тарас Максимов.

При этом еще 20 апреля, то есть до широкой огласки ситуации, Суспільне сообщало о смене командования и о том, что 14-ю бригаду вместо подполковника Анатоля Лисецкого возглавил Максимов. УП со ссылкой на собственные источники в Генштабе также сообщила, что кадровые замены произошли еще до публикации фото бойцов и «являются следствием выявленных недостатков в работе» командиров.

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Сейчас комплексная комиссия Сухопутных войск начала расследование выявленных нарушений. А новое командование бригады и корпуса «принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях», заверили в Генштабе.

«Завершается служебное расследование в отношении должностных лиц 14-й ОМБр, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок», — добавили в ГШ ВСУ.

Командующему объединенных сил ВСУ, генерал-майору Михаилу Драпатому (именно в его подчинении находится 10-й армейский корпус) поручили провести проверку обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на передовой.

Группировка Объединенных сил, которой руководит Драпатый, назвала «управленческим позором» резонансную ситуацию вокруг обеспечения бойцов 14-й бригады.

Там подчеркнули, что проблемы с логистикой и условиями на позициях «возникли не вчера» и стали следствием «длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями».

«При этом на разных уровнях звучали доклады о том, что ситуация организована и контролируемая, что, как все увидели, это не соответствует действительности. Это касается и организации работы беспилотников, и общей системы поражения противника, в частности его возможностей влиять на нашу логистику и воздушное пространство на этом направлении. Также есть значительная проблема с недостаточным количеством ресурсов для противодействия вражеским расчетам и их инфраструктуре, которые создают такие условия для наших войск», — говорится в заявлении Группировки Объединенных сил ВСУ.

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Там озвучили требование командирам всех уровней «не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую командующему о проблемах». «Важно не замалчивать, не приукрашивать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное — сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой», — отметили в ГОС, добавив, что после публичной огласки и фото истощенных голодом бойцов командование «сразу начало проверку по всей вертикали управления 10-го корпуса».

В то же время еще 23 апреля, до реакции Генштаба и ГОС, начальник отделения коммуникаций 14-й ОМБр Надежда Замрига в комментарии Суспільному заверила, что ситуацию вокруг истощенных бойцов новое командование бригады начало исправлять еще до масштабной огласки.

По ее словам, на момент публичного обращения родственников бойцов командир бригады уже имел доклад о ходе событий «и принял решение обратить максимальное внимание на эту ситуацию». Несмотря на это, родные воинов приняли решение об огласке в социальных сетях.

«Ситуация начала исправляться еще до того, как родные обнародовали это. Командир бригады лично общался с семьями, созванивался, объяснял. Мы понимаем эмоциональное состояние родных», — добавила Замрига.

Она также признала, что доставка продовольствия, топлива и остального небходимого обеспечения на отдельные участки фронта остается проблемой.

«Проблема не из-за того, что его нет, не из-за того, что кто-то не хочет этого делать или забывает делать. Нет, проблема в самой доставке. До определенного этапа подвозится автомобилями — это логистические маршруты, которые полностью простреливаются врагом. Затем другие этапы, потом дроны или НРК, а именно — воздушные дроны», — сказала Надежда Замрига.

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В 14-й бригаде также показали, какой сложной может быть логистика.

На видео обнародованы последствия удара вражеского FPV-дрона по машине военных 14-й бригады, которая везла обеспечение для бойцов.

«Враг пытается уничтожить любую доставку к нашим позициям. Но несмотря на все, они каждый раз пытаются прорваться. На следующих этапах доставки не менее сложнее», — рассказали в бригаде.

В Генштабе ВСУ заявили, что сейчас украинское командование пытается усилить противовоздушную оборону и противодронную защиту на этом направлении, а также наращивает системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы улучшить ситуацию.