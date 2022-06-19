Голливудский актер Бен Стиллер посетил Львов

19 июня, 06:39
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Перед Украиной Бен Стиллер встретился с украинцами в Польше (Фото:Flash43191300/Twitter)

Перед Украиной Бен Стиллер встретился с украинцами в Польше (Фото:Flash43191300/Twitter)

Известный голливудский актер Бен Стиллер, который является послом доброй воли ООН, посетил Львов.

Видео с актером в центре Львова выложил в социальных сетях один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что актер находился в Польше, где встретился с украинскими беженцами.

Видео дня
@shan_oleg

Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч

♬ David Golubenko Знову 21 травня - давид ♫
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В апреле Львов посетила также актриса Анджелина Джоли, которая как и Стиллер является послом доброй воли ООН.

О визите Анджелины Джоли в Украину стало известно 30 апреля, когда ее сфотографировали во львовском кафе. Она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города. Во время визита Джоли во Львове возникла угроза ракетных ударов, поэтому ей вместе с волонтерами и другими людьми пришлось идти в укрытие.

В официальном заявлении актриса призналась, что была поражена стойкостью и мужеством украинского народа.

https://www.youtube.com/embed/xgHzx3--g9k
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Львов Война в Украине Бен Стиллер Война России против Украины

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