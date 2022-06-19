Голливудский актер Бен Стиллер посетил Львов 19 июня, 06:39 Цей матеріал також доступний українською Перед Украиной Бен Стиллер встретился с украинцами в Польше (Фото:Flash43191300/Twitter)

Известный голливудский актер Бен Стиллер, который является послом доброй воли ООН, посетил Львов.

Видео с актером в центре Львова выложил в социальных сетях один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что актер находился в Польше, где встретился с украинскими беженцами.

Видео дня

В апреле Львов посетила также актриса Анджелина Джоли, которая как и Стиллер является послом доброй воли ООН.

О визите Анджелины Джоли в Украину стало известно 30 апреля, когда ее сфотографировали во львовском кафе. Она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города. Во время визита Джоли во Львове возникла угроза ракетных ударов, поэтому ей вместе с волонтерами и другими людьми пришлось идти в укрытие.

В официальном заявлении актриса призналась, что была поражена стойкостью и мужеством украинского народа.

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