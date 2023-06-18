В домах находят мертвых людей. Reuters опубликовала шокирующие фото из оккупированной Голой Пристани после затопления

18 июня, 23:41
Поделиться:
В Голой Пристани собирают тела после потопа в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В Голой Пристани собирают тела после потопа в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Reuters опубликовала фото из оккупированной Голой Пристани на Херсонщине, которая была затоплена после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В городе на улицах и в домах находят тела погибших людей.

Фото сделаны 16 июня — через 10 дней после того, как россияне взорвали дамбу Каховского водохранилища.

Больше всего в результате этого затопило именно населенные пункты на оккупированном левобережье Херсонщины. Но россияне никак не помогали людям и не пускали волонтеров, спровоцировав гуманитарную катастрофу.

Видео дня

В Голой Пристани уровень воды, по некоторым данным, превышал три метра. Когда вода спала, коммунальщики и волонтеры начали убирать тела погибших.

Осторожно: фото могут шокировать

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

На одном из кадров погибшие люди лежат посреди затопленного дома на воде, лицом вниз.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Найденные тела заворачивают в черные пакеты и собирают в грузовик. Сколько погибших в городе точно не известно. Оккупанты заявляли о по меньшей мере 35 жертвах вызванного ими же потопа на Херсонщине.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Город все еще остается подтопленным.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

На некоторых фото показаны попытки оккупантов откачать воду.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Местные жители тем временем сушат свои вещи и готовят еду под открытым небом.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

На фото видно, что люди собрали немного дров, вероятно, для приготовления пищи, а также устроили «пункт зарядки телефонов» в одном из дворов.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Люди, живущие уже более года в оккупации, стоят в очереди за хлебом и водой.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

По состоянию на 18 июня вода на подтопленной части оккупированной Голой Пристани держится на уровне одного метра. По данным местных властей, в городе разрушено 30% домов.

REUTERS / Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko
Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсонская область Река Днепр Каховское водохранилище Оккупированные территории Оккупация Война России против Украины Временно оккупированные территории Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X