В домах находят мертвых людей. Reuters опубликовала шокирующие фото из оккупированной Голой Пристани после затопления 18 июня, 23:41 В Голой Пристани собирают тела после потопа в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Reuters опубликовала фото из оккупированной Голой Пристани на Херсонщине, которая была затоплена после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В городе на улицах и в домах находят тела погибших людей.

Фото сделаны 16 июня — через 10 дней после того, как россияне взорвали дамбу Каховского водохранилища.

Больше всего в результате этого затопило именно населенные пункты на оккупированном левобережье Херсонщины. Но россияне никак не помогали людям и не пускали волонтеров, спровоцировав гуманитарную катастрофу.

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В Голой Пристани уровень воды, по некоторым данным, превышал три метра. Когда вода спала, коммунальщики и волонтеры начали убирать тела погибших.

Осторожно: фото могут шокировать

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

На одном из кадров погибшие люди лежат посреди затопленного дома на воде, лицом вниз.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Найденные тела заворачивают в черные пакеты и собирают в грузовик. Сколько погибших в городе точно не известно. Оккупанты заявляли о по меньшей мере 35 жертвах вызванного ими же потопа на Херсонщине.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Город все еще остается подтопленным.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

На некоторых фото показаны попытки оккупантов откачать воду.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Местные жители тем временем сушат свои вещи и готовят еду под открытым небом.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

На фото видно, что люди собрали немного дров, вероятно, для приготовления пищи, а также устроили «пункт зарядки телефонов» в одном из дворов.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Люди, живущие уже более года в оккупации, стоят в очереди за хлебом и водой.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

По состоянию на 18 июня вода на подтопленной части оккупированной Голой Пристани держится на уровне одного метра. По данным местных властей, в городе разрушено 30% домов.

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko