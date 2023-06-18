В домах находят мертвых людей. Reuters опубликовала шокирующие фото из оккупированной Голой Пристани после затопления
В Голой Пристани собирают тела после потопа в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)
Reuters опубликовала фото из оккупированной Голой Пристани на Херсонщине, которая была затоплена после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В городе на улицах и в домах находят тела погибших людей.
Фото сделаны 16 июня — через 10 дней после того, как россияне взорвали дамбу Каховского водохранилища.
Больше всего в результате этого затопило именно населенные пункты на оккупированном левобережье Херсонщины. Но россияне никак не помогали людям и не пускали волонтеров, спровоцировав гуманитарную катастрофу.
В Голой Пристани уровень воды, по некоторым данным, превышал три метра. Когда вода спала, коммунальщики и волонтеры начали убирать тела погибших.
Осторожно: фото могут шокировать
На одном из кадров погибшие люди лежат посреди затопленного дома на воде, лицом вниз.
Найденные тела заворачивают в черные пакеты и собирают в грузовик. Сколько погибших в городе точно не известно. Оккупанты заявляли о по меньшей мере 35 жертвах вызванного ими же потопа на Херсонщине.
Город все еще остается подтопленным.
На некоторых фото показаны попытки оккупантов откачать воду.
Местные жители тем временем сушат свои вещи и готовят еду под открытым небом.
На фото видно, что люди собрали немного дров, вероятно, для приготовления пищи, а также устроили «пункт зарядки телефонов» в одном из дворов.
Люди, живущие уже более года в оккупации, стоят в очереди за хлебом и водой.
По состоянию на 18 июня вода на подтопленной части оккупированной Голой Пристани держится на уровне одного метра. По данным местных властей, в городе разрушено 30% домов.