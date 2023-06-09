Подрыв Каховской ГЭС. Как сейчас выглядят Энергодар и Голая Пристань — спутниковые фото 9 июня, 07:26 Оккупированная Голая Пристань после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:Скриншот/Brady Africk via Twitter)

Американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядят Голая Пристань и Любимовка Херсонской области, а также Энергодар в Запорожской после подрыва россиянами Каховской ГЭС.



Он опубликовал в Twitter спутниковые фото в четверг, 8 июня.

Эфрик взял для сравнения два снимка, один из которых сделали за день или три до катастрофы, второй — на третий день после нее.

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Ранее масштабы последствий теракта на Каховской ГЭС со спутника показали американские компании Maxar и Planet Labs.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.