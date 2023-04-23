Бен Ходжес о возможном использовании россиянами ядерного оружия: Генштаб РФ прекрасно знает, что будет в этом случае 23 апреля, 16:40 Бен Ходжес (Фото:qirim_news/Twitter)

Генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не пойдет на применение ядерного оружия в Украине.



Он согласен с мнением, что Путин использует ядерное оружие для того, чтобы партнеры Украины были напуганы. В то же время он считает, что украинцы меньше боятся ядерного оружия, чем люди на Западе.

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«Мы все видим, во что превращаются города и территории после российской оккупации. Именно поэтому идея о том, что Украина должна или может сдаться, отдав России захваченные территории, мне кажется немыслимой. Украинцы не смирятся с российской оккупацией. Как нереальными мне представляются и идеи о том, что Россия изменит мировую историю, подчинит себе международные правила и законы, будет не уважать разного рода договоренности. Весь этот набор фактов о невозможности и нецелесообразности использования ядерного оружия и позволяют мне судить, что они его не применят», — считает Ходжес.

Он подчеркнул, что российский генштаб отлично понимает, что даже в случае применения ядерного оружия украинский народ не прекратит сопротивление.

«И тогда российский Генштаб должен задуматься: „А что дальше? Мы применили ядерное оружие, а Украина все равно держит оборону“. И, конечно же, последствия такого применения (решения, которые примут США и другие против России) будут очень значительными. Именно поэтому я не считаю, что Россия прибегнет к [применению] ядерного оружия. Поэтому россияне, конечно, отдают себе отчет, что ядерное оружие наиболее эффективно, когда ты его не используешь, а только когда ты о нем говоришь. Но как только ты его применишь — сразу проигрываешь», — заявил Ходжес.



25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.