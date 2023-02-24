Жертвы страны-агрессора. За год полномасштабной войны против Украины войска РФ убили 461 ребенка, более 900 получили ранения 24 февраля, 10:13 Жертвами российских оккупантов в Украине стали сотни детей (Фото:Operational Command South/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения.

Такие данные обнародовали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Там отметили, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по фиксации преступлений российских оккупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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В Офисе генпрокурора подчеркнули, что больше всего пострадавших детей в Донецкой области — 445, в Харьковской — 272, в Киевской — 123, в Херсонской — 90, в Запорожской — 84, в Николаевской — 83, в Черниговской — 68, в Луганской — 66, в Днепропетровской — 64.

Также из-за массированных бомбардировок и обстрелов войсками РФ в течение года повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.

Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска окупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, однако оккупационные войска не контролируют ни один областной центр.

Украинская армия готовится к новому контранступу и освобождению своих территорий.