Будет обострение, но ВСУ готовы. Игнат рассказал о вероятной ситуации на годовщину полномасштабной войны 19 февраля, 13:31 Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео/YouTube)

По данным украинских военных, российские оккупанты на годовщину полномасштабного вторжения могут нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте. Однако ВСУ готовы к этому.

Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.



По его словам, враг нагнетает ситуацию к годовщине полномасштабной войны и, вероятно, хочет показать сакральность этой даты.

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Однако Игнат отметил, что на востоке Украины ожесточенные бои идут ежедневно, а обстрелы не прекращаются.

«Говорить о какой-то драматической ситуации не приходится. Да, будет обострение, будут ракетные удары, никто уже не сомневается, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы… Есть у нас средства для отражения тех ударов», — сказал он.

При этом спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что есть не так много средств противовоздушной обороны, «как о них говорят», но Украина ожидает системы IRIS-T и SAMP-T, а украинские военные опережают графики учений.

Ранее Юрий Игнат заявил, что к годовщине полномасштабного вторжения Россия сокращает промежутки между массированными атаками. По его словам, оккупанты используют для ударов «все, что под рукой».

