«33 дня оккупации. Мы никогда не простим». Зеленский опубликовал эмоциональное видео в годовщину освобождения Бучи 31 марта, 11:07 Свалка из уничтоженными войсками РФ гражданскими авто в Буче почти через год после освобождения города от оккупантов (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал эмоциональное видео в годовщину освобождения Бучи и Бучанского района от российских оккупантов в конце марта 2022 года.

На кадрах зафиксированы передвижения оккупационных войск РФ, которые вторглись в город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

Зеленский также перечислил военные преступления РФ в Буче за более чем месяц оккупации населенного пункта.

Видео дня

«Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных», — заявил украинский президент.

Войска РФ зашли в Бучу под Киевом в первые дни большой войны против Украины.

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После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.