Зеленский: 79 лет назад крымских татар хотели стереть. Народ сохранился и будет жить свободно 18 мая, 11:42 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Official)

В 79-ю годовщину депортации крымских татар президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот народ будет жить свободно.

В Telegram он заявил, что в этом году дата 18 мая «объединяет два смысла» — сегодня также День вышиванки. Зеленский опубликовал фото в вышиванке с орнаментом, символизирующим единство украинского и крымскотатарского народов.

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«79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно! Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!» — написал президент.

Также министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором призывает международных партнеров признать депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом.

18 мая Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — массовой депортации крымских татар, которую сталинский режим организовал весной 1944 года.

Только за первые два дня геноцида, 18-20 мая 1944-го, более 183 тысяч крымских татар насильственно выселили из их домов и депортировали из Крыма. Более 46% из них, то есть почти каждый второй, умерли либо во время переселения, либо в первые несколько лет жизни в ссылке, до 1947 года. К этому времени общее количество депортированных крымских татар достигло 238 тысяч, из них погибли 110 тысяч.

Инфографика: NV