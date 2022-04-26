«Не допустим новой катастрофы». В ГСЧС напомнили, как Россия создала новую ядерную угрозу на Чернобыльской АЭС — видео
ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские спасатели в годовщину Чернобыльской катастрофы напомнили, как совсем недавно Россия создала новую угрозу ядерной катастрофы, когда оккупанты захватили атомную электростанцию.
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Работники ГСЧС опубликовали видео в Facebook о трагедии на ЧАЭС и угрожающей ситуации с оккупантами в 2022 году.
«Помним о радиационной трагедии на нашей земле! Почтим подвиг ликвидаторов! Не допустим новой катастрофы, вызванной „русским миром“. Слава Украине!» — написали спасатели.
Со времени катастрофы прошло 36 лет — 26 апреля 1986 в 01:23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв.
Напомним, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину на площадку ЧАЭС 26 апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы.
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