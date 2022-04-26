«Не допустим новой катастрофы». В ГСЧС напомнили, как Россия создала новую ядерную угрозу на Чернобыльской АЭС — видео

26 апреля, 06:47
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ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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Украинские спасатели в годовщину Чернобыльской катастрофы напомнили, как совсем недавно Россия создала новую угрозу ядерной катастрофы, когда оккупанты захватили атомную электростанцию.

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Работники ГСЧС опубликовали видео в Facebook о трагедии на ЧАЭС и угрожающей ситуации с оккупантами в 2022 году.

Видео дня

«Помним о радиационной трагедии на нашей земле! Почтим подвиг ликвидаторов! Не допустим новой катастрофы, вызванной „русским миром“. Слава Украине!» — написали спасатели.

Со времени катастрофы прошло 36 лет — 26 апреля 1986 в 01:23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв.

Напомним, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину на площадку ЧАЭС 26 апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Ядерная угроза ГСЧС ЧАЭС Чернобыльская АЭС

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