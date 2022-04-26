«Не допустим новой катастрофы». В ГСЧС напомнили, как Россия создала новую ядерную угрозу на Чернобыльской АЭС — видео 26 апреля, 06:47 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские спасатели в годовщину Чернобыльской катастрофы напомнили, как совсем недавно Россия создала новую угрозу ядерной катастрофы, когда оккупанты захватили атомную электростанцию.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Работники ГСЧС опубликовали видео в Facebook о трагедии на ЧАЭС и угрожающей ситуации с оккупантами в 2022 году.

Видео дня

«Помним о радиационной трагедии на нашей земле! Почтим подвиг ликвидаторов! Не допустим новой катастрофы, вызванной „русским миром“. Слава Украине!» — написали спасатели.



Со времени катастрофы прошло 36 лет — 26 апреля 1986 в 01:23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв.

Напомним, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину на площадку ЧАЭС 26 апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.