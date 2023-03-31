Годовщина освобождения Бучи: мировые лидеры вспоминают жертв российских палачей и призывают наказать военных преступников 31 марта, 16:42 Буча после освобождения от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В пятницу, 31 марта, годовщина освобождения Бучи — городка под Киевом, где впервые стало известно о массовых военных преступлениях российских оккупантов: пытках и казнях.

В течение года органы прокуратуры сообщили о подозрении 97 российским военным из-за преступлений, совершенных в Буче в Киевской области.

«В суд направлены обвинительные акты в отношении 35. Среди них — генерал-полковник, командующий Центральным военным округом РФ, непосредственно руководивший оккупацией Сумской, Черниговской и Киевской областей. К 12 годам лишения свободы приговорены два военнослужащих РФ за незаконное лишение свободы гражданских и мародерство», — сообщили генеральный прокурор Андрей Костин.

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Костин отметил, что за 33 дня оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений.

В годовщину освобождения Бучи мировые лидеры вспоминают жестокие военные преступления российских оккупантов и призывают найти все виновных.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич:

«Сегодня исполняется год, как российские войска совершили ужасающие преступления против мирного населения в Буче и Ирпене. Эти преступления навсегда останутся в коллективной памяти Европы… Виновные должны быть привлечены к ответственности. Не может быть устойчивого мира без обеспечения ответственности за эти и другие преступления».

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель:

«Прошел год с момента обнаружения военных преступлений, совершенных русскими войсками в Буче. Ношу в памяти ужасающие картины. ЕС помогает Украине расследовать подобные преступления и собирать доказательства. Безнаказанности не будет».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен:

«То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План кремля уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни».

Президент Молдовы Майя Санду:

«Демократические государства должны работать вместе, чтобы было проведено расследование в отношении тех, кто совершил эти жестокие действия, и чтобы они были наказаны. Преступления должны иметь последствия. Преступления против человечности должны иметь тяжелые последствия. Мы должны сделать это ради тех, кто погиб, кто стал временно перемещенным лицом».

Канцлер ФРГ Олоф Шольц:

«Зверства в Буче год назад показали миру, что такое война путина. Эти картины запечатлелись и в моей памяти. Эти преступления не должны остаться безнаказанными. Потому мы стоим вместе на стороне Украины. россия не победит».

