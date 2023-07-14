«Будет справедливое возмездие». ГУР в годовщину удара РФ по Виннице напомнило о судьбе убитого командира, который обстреливал Украину 14 июля, 14:20 Последствия российского удара по Виннице 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В годовщину российского удара по центру Винницы, где погибли 29 человек и более 100 получили ранения, Главное управление разведки подчеркнуло, что все военные преступники понесут ответственность, напомнив о судьбе командира подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого.



В ГУР пообещали, что Украина отдаст под международный трибунал «всех московских душегубов», убийц украинских детей и военных преступников и для каждого будет «справедливое возмездие».

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«День расплаты наступит — рано или поздно, но неотвратимо. История одного российского командира-подводника, причастного к военному преступлению в Виннице, свидетельствует, что от суда можно прятаться, но от ответственности все равно не убежать», — отметили в разведке.

Речь идет о Станиславе Ржицком, которого 10 июля застрелили во время утренней пробежки в краснодарском парке. В ГУР это подтвердили, рассказав, что подводная лодка Краснодар — одна из шести подводных лодок проекта Варшавянка, которые входят в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа Калибр. Ржицкий командовал ею во время обстрела Украины в июле 2022 года. С этой лодки могли нанести ракетный удар по Виннице 14 июля.

Тогда целями россиян стали гражданские объекты в центре города. В результате ракетного обстрела было разрушено помещение Дома офицеров, полностью сгорел медицинский центр, расположенный в доме быта Юбилейный. Среди 29 погибших трое детей, пострадали более 200 человек.