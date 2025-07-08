Удар 8 июля стал одним из крупнейших по количеству погибших в Киеве за все время полномасштабного вторжения. В тот день Россия нанесла массированный ракетный удар по многим городам Украины, среди которых Днепр, Кривой Рог, Покровск — везде были погибшие. Однако больше всего от российской атаки 8 июля 2024-го пострадал Киев, где погибли 33 человека, а более 120 были ранены. Больше всего погибших в столице в тот день было в жилом доме на улице Владимира Сальского — 14 человек (из них — пятеро детей), в бизнес-центре Доминион — 7 человек, в клинике Адонис — 9 человек, в Охматдете — два человека, подсчитали городские власти. Недалеко от станции метро Лукьяновская погибли два человека. Впоследствии в КГГА уточнили, что были идентифицированы тела 33, а не 34 человек, как свидетельствовала предыдущая статистика. Всего в результате этой атаки в Украине погибли 47 человек. Было применено более 40 ракет различных типов, причем Россия запустила их утром и днем, в самый активный период суток в украинских городах.

Поврежденные и разрушенные корпуса больницы Охматдет, 8 июля 2024 / Фото: ГСЧС

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Мир ошеломило видео прямого попадания российской ракеты Х-101 по Охматдету — крупнейшей и самой современной Национальной детской специализированной больнице Украины. Именно такой ракетой Россия ударила по Умани в апреле 2023 года, когда был уничтожен целый подъезд многоэтажки и повреждено около 10 многоквартирных домов, 23 человека погибли. А 19 июня 2025 года именно ракета Х-101 уничтожила и целый подъезд девятиэтажки в Соломенском районе Киева, где погибли 23 человека.

Удар по Охматдету полностью разрушил токсикологическое отделение больницы, где проводили гемодиализ, а также проходили лечение пациенты до и после трансплантаций. Кроме того, был поврежден один из административных корпусов и еще четыре лечебных, в частности существенные разрушения претерпел корпус Детского кардиологического центра. Почти все окна были выбиты в старом хирургическом корпусе Охматдета. Также российский удар повредил два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок. А в новом корпусе Охматдета было повреждено 12 отделений (восемь хирургических, пять онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии). Кроме того, преступная российская атака разрушила часть единственной в Украине онкогематологической лаборатории.

Фото: ГСЧС

Маленькие пациенты Охматдета с мамами после российского удара возле разрушенной больницы / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: ГСЧС

В результате атаки РФ в Охматдете погибли два человека: Светлана Лукьянчик, врач-нефролог отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций, и посетитель медучреждения Владимир Петреченко, дедушка одной из пациенток Охматдета. Около 50 человек были ранены, среди них — старшая медсестра отделения интоксикации Охматдета Виктория Дидовец, которая с тех пор пережила более 20 операций, большинство на тяжело травмированной ноге. На момент российского ракетного удара в больнице находились более 600 пациентов, в том числе тяжелобольные дети, и по меньшей мере столько же работников больницы. Около 100 пациентов детской больницы пришлось срочно перевести в другие медицинские учреждения Киева и Украины, часть детей перевели на свободные места в корпуса, пострадавшие в меньшей степени. Несмотря на существенные повреждения, уже через две недели была восстановлена базовая работа всех отделений больницы, кроме отделения трансплантации костного мозга, которое требует особых условий. Пока оно работает на базе одной из киевских больниц.

Сотни медиков, спасателей и киевлян-волонтеров помогают разбирать завалы Охматдета / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

«Чистый террор» и «отвратительные действия» — так отреагировало мировое сообщество на кадры из Охматдета 8 июля 2024-го, когда из больницы пришлось эвакуировать онкобольных детей и других пациентов детской больницы, когда врачи в окровавленных халатах помогали разбирать завалы, а ликвидировать последствия ракетного удара приехали сотни киевлян. Посол Австрии Арад Бенкьо назвал удар по больнице «чистым террором»; посол Германии Мартин Егер еще год назад заявил, что этот удар является проявлением «войны против гражданского населения» и что именно так выглядит задекларированная Россией «готовность» к переговорам и ее «желание» мира. А тогдашняя премьер-министр Эстонии, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас, отметила, что удар по детской больнице — это «напоминание о том, почему мы должны поддерживать Украину и почему откровенные российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности». Тогда как британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что «нападение на невинных детей — это наиболее отвратительные действия» России, а потому поддержка Украины «не ослабнет».

Хирург Охматдета Олег Голубченко в окровавленной одежде помогал разбирать руины больницы / Фото: ГСЧС

Восстановление одного из корпусов Охматдета началось 9 июня 2025 года, сообщило Министерство здравоохранения. Капремонт осуществляет компания Риола-Модуль, которая достраивала этот же корпус в 2020-м году. Стоимость договора составляет почти 293 млн грн. Финансирование проекта осуществляется за счет благотворительного фонда Охматдет — здоровое детство, который аккумулировал взносы украинцев на восстановление детской больницы в 2024 году. Проект предусматривает восстановление строительных конструкций поврежденного корпуса — от кровли, фасадов, окон и дверей до инженерных систем, систем медицинских газов, видеосвязи, пожарной сигнализации и освещения. В ближайшее время, как анонсировали в Минздраве, должна начаться и подготовка к ремонту других объектов больницы — хирургического, токсикологического, административного корпусов и трансформаторной подстанции.

Один из самых пострадавших корпусов Охматдета в день удара по больнице. / Фото: НДСЛ Охматдет / Facebook