Бренд glo™ создал Глоссарий живого украинского языка 28 марта, 15:45 Новости компаний glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции. На правах рекламы. (Фото:glo)

Язык является важной составляющей общества, помогающей идентифицировать свою личность и лучше понять свою историю. Словами мы описываем эмоции, события, ими мы констатируем факты и мечтаем.

В продолжение проекта Карта украинской идентичности бренд glo™ углубился в украинский язык и вместе с профессиональным филологом провел исследование, чтобы результаты проекта были как можно актуальнее. На основе этих знаний создалась подборка украинских соответствий и появился «Глоссарий» — собрание важных и интересных слов, чтобы каждый имел возможность развивать свой ежедневный лексикон.

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Оказалось, что значительную долю речи среднестатистических украинцев занимают англицизмы и русизмы. Язык развивается с течением времени, а современная глобализация повлекла за собой интеграцию иноязычных слов в профессиональное и повседневное общение. Результатом этого стало то, что украинские соответствия стали забываться или просто не использоваться. Выделив эту особенность современного языка, команда, кроме колоритных украинских слов, добавила в «Глоссарий» меткие соответствия суржику, русизмам и англицизмам. Подобные знания помогают вместо импорта использовать свое родное.



Главная цель «Глоссария» — помочь украинцам выражать свои мысли и чувства благодаря живому украинскому языку. Поэтому результатом проекта стала подборка 100 уникальных слов, опубликованная в отдельном спецпроекте на The Village.

Чтобы собрать исключительные говоры из разных уголков страны, к проекту привлекли и читателей The Village. Более двух тысяч человек предложили свое особенное слово, что, по их мнению, обогатит речь других. Таким образом, колоритные диалектизмы не будут сосредотачиваться в границах определенного региона, а будут распространяться среди читателей по всей Украине. В ходе опроса выяснилось, что украинцы знают и любят редкие языковые изыски. Именно благодаря этому в глоссарий попали такие слова, как варцаб, дефіляда, коцик, осоння и реченець.

Фото: glo

Проект, который запустил бренд glo™ вместе с медиа The Village, подтвердил живучесть и колорит украинского языка. Эту тему интересно изучать и исследовать не только филологам, но и обществу. Украинцы знают и ценят свой родной язык, вспоминают неординарные синонимы к обычным словам и готовы делиться своими знаниями, распространяя их среди других. Бренд glo™ надеется, что проект будет продолжать жить, а Глоссарий поможет развивать вокабуляр для многих украинцев.