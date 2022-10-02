«В этом году каждый учитель — уже победитель». Global Teacher Prize Ukraine отметила героев образовательного фронта 2 октября, 20:48 Global Teacher Prize Ukraine (Фото:ГО Освітория)

В воскресенье, 2 октября, национальная премия Global Teacher Prize Ukraine 2022 года не определяла одного конкретного победителя, а символически отметила «учителей войны».

Об этом сообщил ОО Освіторія.

Награды на церемонии получили преподаватель украинского языка и литературы Юрий Гайдученко и учительница информатики Людмила Булыгина, создавшие проект Учитель в ВСУ.



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Также отметили Александра Сухоручко из Кропивницкого, ушедшего на фронт защищать Украину, педагога-психолога Елену Аноприенко, которая помогает детям в больнице Охматдет с начала полномасштабного вторжения.



За нестандартные способы преподавания отметили Ирину Сокол из Запорожья и Валерию Гукову из Харькова, которая с начала полномасштабной войны 42 дня пробыла в бомбоубежище, откуда преподавала уроки под звуки взрывов и обстрелов.



В церемонии награждения приняли участие первые лица государства Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первая леди Украины обратилась со словами благодарности ко всем учителям страны и лично наградила педагога Наталию Песоцкую, которая во время обстрелов Чернигова 17 суток спасала в подвалах 30 детей Черниговского центра социально-психологической реабилитации.

По словам премьера, 900 учителей вступили в ряды ВСУ и сейчас воюют на фронте.

«Несмотря на то, что враг атаковал нашу землю, 3 тысячи школ разрушены или повреждены, 1200 находятся в оккупации, образовательный процесс продолжается, ведь учителя понимают важность своей образовательной миссии», — сказал Шмыгаль на церемонии.

Global Teacher Prize Ukraine – национальная премия, которая с 2017 года определяет лучших учителей страны.

В прошлом году премию получил учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков

Сегодня, 2 октября, в Украине отмечают День учителя . День работников образования согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года отмечается в первое воскресенье октября.