glo™ представляет новый компактный девайс 14 марта, 15:00 Новости компаний glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции, на правах рекламы (Фото:glo)

Бренд glo™ стремится к созданию «Лучшего будущего», развивая устройства для нагревания табака и ставит перед собой цель сделать их удобнее и стильнее. Поэтому бренд разработал новый девайс glo™ Hyper X2 Air.

Бренд пока сохраняет интригу и не раскрывает технические детали инновационного девайса, но уже известно, что он дополнит серию HYPER X2. Новый glo™ станет еще компактнее и легче по сравнению с HYPER X2*, при этом продолжит радовать пользователей продолжительным зарядом**. Это позволяет еще удобнее брать glo™ с собой повсюду: будь то прогулка с друзьями, а может и выезд за город, а значит «Свобода там, где ты».



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Украина станет первой страной в мире, в которой glo™ Hyper X2 Air появится в продаже, она будет доступна уже в апреле. Предзаказать новинку можно уже сейчас на сайте glo™, дополнительно первым 1000 самым преданным совершеннолетним пользователям бренд подготовил особый комплимент, все, кто с 6 марта по 10 апреля 2023 года оставят заявку и приобретут устройство, получат*** сертификат на впечатление.

Фото: glo

Бренд не только постоянно радует своих пользователей инновационными новинками, но считает необходимым поддерживать популяризацию украинской культуры. Благодаря масштабному проекту «Карта украинской идентичности», бренд glo™ исследовал качества современных украинцев и не остановился на достигнутом, ведь увидел главную особенность — желание самоидентификации через язык. Поэтому бренд продолжает способствовать исследованию украинской культуры в проекте «Глоссарий», цель которого найти самые выразительные и интересные украинские слова.

* glo™ Hyper X2 Air на 25% легче, чем glo™ HYPER X2

** До 20 сессий без подзарядки. При полностью заряженном аккумуляторе может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

*** Специальное предложение действует с 6 марта по 10 апреля 2023 года. Количество подарков ограничено. Детали по ссылке. glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции.