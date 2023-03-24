Новый glo™ Hyper X2 Air скоро в продаже: узнай, как заказать 24 марта, 13:55 Новости компаний glo

Самое современное устройство от бренда glo™ — это мощные технические характеристики в сверхтонком алюминиевом корпусе. Любопытно? Узнай, как стать одним из первых владельцев новинки.

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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции.



Совсем скоро в Украине стартуют продажи следующего устройства из семьи HYPER под названием glo™ Hyper X2 Air. Это продолжение обновленного glo™ HYPER X2, воплощенного в тонком и стильном алюминиевом корпусе, который очень приятно держать в руке.

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Сегодня glo™ Hyper X2 Air — это самое компактное устройство glo™ в линейке Hyper: новинка весит всего 75 г, а ее толщина всего 12,5 мм. Для сравнения, предыдущая модель этой серии — glo™ HYPER X2 — весит 102 г, то есть новая модель легче на 25%. glo™ Hyper X2 Air воплощен в прочном алюминиевом корпусе, что особенно приятно на ощупь. Устройство доступно в семи стильных цветах, каждый из которых будет напоминать тебе одно из состояний небосвода: от золотого рассвета до розовых сумерек.

«Свобода там, где ты», — считают разработчики устройства, и она невозможна, если приходится идти на компромиссы. Именно поэтому glo™ Hyper X2 Air — это не только кардинально новый стильный корпус, но и все последние технические характеристики девайсов glo™.

Фото: glo

Это значит:

· два режима, чтобы самостоятельно управлять насыщенностью: Standard и Boost;

· отдельная кнопка для активации режима Boost, для большего удобства;

· мощная батарея, позволяющая произвести до 20 сессий на одном заряде*;

· фиксированная продолжительность сессий, одинаковая для всех устройств glo™: 3 минуты в режиме Boost и 4 минуты в режиме Standard;

· эффективная нагревательная камера, чтобы твое устройство было быстро готово к работе: время нагрева в режиме Standard — 20 секунд, и 15 секунд в режиме Boost.

Впечатляет, правда? А если ты хочешь стать одним из первых владельцев нового девайса, переходи по ссылке и оформляй предзаказ**. Первые 1000 пользователей, которые успеют заказать glo™ Hyper X2 Air прежде чем начнутся продажи, гарантированно получат в подарок впечатления от известного бренда.

Закажи, и ты сможешь убедиться, что свобода там, где ты!

* До 20 сессий без подзарядки. При полностью заряженном аккумуляторе то количество сессий зависит от режима, в котором вы используете девайс — Standard или Boost — и может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

** Специальное предложение действует с 6 марта по 10 апреля 2023 года. Количество подарков ограничено и составляет 1000 шт. Детали по ссылке.