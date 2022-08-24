Не воспроизводить «советчину». Как инновационно восстановить города — главные цитаты онлайн-дискуссии о послевоенном будущем Украины 24 августа, 16:43 Международный саммит мэров при поддержке НВ организовал экспертное обсуждение проблемы послевоенного восстановления городов (Фото:Предоставлено организаторами)

Российские обстрелы, ракетные удары и бомбежки разрушили и до сих пор разрушают украинские города. Послевоенное восстановление не должно стать слепой реставрацией — должны быть созданы новые принципы взаимодействия общин, об этом говорилось во время онлайн-дискуссии Восстановление городов как восстановление общества, которая состоялась 18 августа по инициативе Международного саммита мэров и при поддержке НВ.



В ходе онлайн-дискуссии эксперты согласились, что сегодня украинцы должны не слепо воспроизводить и реставрировать старое, а инновационно трансформироваться и строить новое общество.

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Сейчас речь идет не только о стертых с карты Украины населенных пунктах, но и о живущих там людях, ведь город — это прежде всего его жители, убеждена организатор дискуссии Ирина Озимок.

«Ориентиром должны быть нужды людей. Важно учитывать экономические, геополитические, социальные, культурные и даже климатические особенности в коллаборации с требованиями урбанистики. Нельзя снова построить свой отдельный „мирок“ и набивать те же шишки», — подчеркнула член ПЕН-Україна Зоя Казанжи.

Не стоит воспроизводить "советчину" как в архитектурных решениях, так и в общественных принципах, подчеркнул философ Владимир Ермоленко. «Советский город — это не о его архитектуре, а о месте, в котором отсутствует общение. Тоталитаризм рождается, когда человек чувствует себя одиноким даже в толпе. Советские города построены именно так. Там люди не общаются, а работают на предприятиях и живут на „троещинах“ и „салтовках“. Но в последние десятилетия украинцы начали искать такие точки общения через кафе и коворкинги. И это раздражает россиян. Новые города должны быть наполнены центрами общения», — сказал он.

Впрочем, отмечали участники дискуссии, не только спальные советские районы, но и постсоветские и отчасти современные не рассчитаны на долгосрочное видение. Они практически лишены инфраструктуры для детей, там не созданы общественные условия, чтобы демографическая ситуация в стране менялась к лучшему. Демографические изменения весьма угрожающие, потому что они влияют на развитие общин — обезлюдевшие города будут лишены инвестиций, а потому они прекратят развиваться.

От того, как будут развиваться украинские города, будет зависеть успех всей страны, отметил эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий. «Демография позволяет более целостно взглянуть на стратегии для городов. Мы, к сожалению, не там. Во многих городах местное самоуправление отстает от времени, а радикально ускоренные войной демографические проблемы проявят себя очень остро», — подчеркнул он.

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За время войны из Украины уехало почти 8 миллионов человек. Приедут ли они обратно — очень непростой вопрос. Как говорилось во время обсуждения, украинцы захотят вернуться не только в отстроенные дома, но и в комфортные для жизни города, где есть детские площадки, велосипедные дорожки, инклюзивный транспорт, где эффективно проведена судебная реформа и, наконец, где безопасно. Именно поэтому сейчас города должны брать ответственность за свое развитие, иначе возвращающихся из ЕС будет сложно удержать одним только патриотизмом.

Эксперты считают, что важной в процессе восстановления должна быть не только общегосударственная концепция «какую страну мы строим и куда будут возвращаться беженцы», но и роль каждого в отдельности и объединений общественности — представителей бизнеса, волонтеров, активистов и т. д. Важно также развивать малые города.

«Восстановление дорог или государственных проектов должно быть вопросом национальным. А вопросы восстановления городков и городов должна решать община. Надеюсь, когда люди вернутся из Европы, у них будет больше ответственности для спроса на более качественный город — как город-сад или город-центр образования», — отметил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Опыт вынужденных переселенцев сейчас разный: в 2014-м люди, подвергшиеся действиям агрессора, приезжали туда, где этого опыта не было. В 2022 году жители условной Волновахи приезжают в условный Чертков, где люди также почувствовали войну.

Важным аспектом должна стать человеческая память, поэтому нельзя восстанавливать то, что не несет уважения и чувства достоинства, убеждены собеседники. Поэтому улицы, скверы и парки в новых отстроенных городах нужно называть именами их героев, сошлись эксперты.

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