В Одессу прибыли министры иностранных дел семи европейских стран 28 апреля, 17:01 Главы МИД стран Северной Европы и Балтии в Одессе вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 28 апреля 2023 года (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

В пятницу, 28 апреля, в Одессу по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы прибыли главы МИД Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, а также заместитель госсекретаря МИД Финляндии.

«Не припоминаю, было ли в Одессе когда-то такое количество министров иностранных дел одновременно. Если это впервые, то мы рады вместе с коллегами установить новый стандарт… Не зря начало визита произошло на конференции по восстановлению Одесской области. Это четкий сигнал, и я очень благодарен, что министры откликнулись на мое предложение принять участие в конференции», — сказал Кулеба во время брифинга.



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Он рассказал, что вместе с коллегами посетил Одесский порт и ознакомился с ходом реализации Черноморской зерновой инициативы и инициативы Grain from Ukraine. Министры также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и создание специального трибунала по преступлению российской агрессии.

Глава МИД Украины попросил коллег ускорить принятие решения об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Кулеба также напомнил, что ровно пять месяцев назад такой же состав министров находился с визитом в Киеве.

«Решили, что следующая наша встреча должна пройти в Крыму. Будем работать над достижением этой цели», — добавил глава МИД Украины.

В пятницу, 28 апреля, в Украину прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова.