Поймали на «горячем». СБУ задержала главу ВВК, которая сделала «бизнес» на уклонистах 15 августа, 19:53 Женщина действовала с сообщниками (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности Украины задержала председателя военно-врачебной комиссии Житомирской области, которая сделала «бизнес» на уклонистах и помогала им нелегально выезжать за границу.

Об этом во вторник, 15 августа, сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

По информации СБУ, председатель областной ВВК действовала вместе с сообщниками из облвоенкомата, адвокатом и чиновницей местной больницы. Они предлагали потенциальным призывникам фальшивые медсправки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья за денежное вознаграждение.



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СБУ выяснила, что правонарушители в поддельные документы вписывали несуществующие тяжелые диагнозы, которые позволяли мужчинам призывного возраста в дальнейшем выехать за границу.



По данным следствия, стоимость «услуги» составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов, однако цена зависела от срочности «заказа». Злоумышленники распределяли полученные деньги между собой после завершения процедуры.



Между соучастниками было четкое распределение преступных «обязанностей».



Адвокат подбирал потенциальных «клиентов», председатель ВВК и чиновница медучреждения подделывали медицинские справки, а работники облвоенкомата «сопровождали» их в своем ведомстве.

Правоохранители задержали главу ВВК, адвоката и чиновницу медучреждения «на горячем» во время передачи взятки от уклониста.

Во время обысков в служебных кабинетах и по местам жительства правонарушителей было обнаружено более 35 тысяч долларов и документы, подтверждающие факт незаконной деятельности.



Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 ( принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 3 ст. 332 ( незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время, все соучастники преступления находятся под стражей.

14 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время военного положения много проблем возникает из-за некачественной работы ВВК. Он подчеркнул, что «военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией», и пообещал подготовить решение.

11 августа Зеленский анонсировал заседание Совета нацбезопасности и обороны по работе системы военно-врачебных комиссий. Он подчеркнул, что сейчас эта система работает недостойно, а отношение сотрудников к военным и своим задачам — аморальное.