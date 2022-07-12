Глава Северной Осетии получил в Украине контузию — роспропаганда

12 июля, 16:32
Сам Сергей Меняйло утверждает, что в результате происшествия серьезно не пострадал (Фото:Сергей Меняйло/t.me)

Сам Сергей Меняйло утверждает, что в результате происшествия серьезно не пострадал (Фото:Сергей Меняйло/t.me)

В соцсетях появилась информация о контузии главы республики РФ Северная Осетия Сергея Меняйло, полученной им в Украине.

Как сообщает кремлевский пропагандистский Telegram-канал Baza, инцидент произошел в Запорожской области.

Несколько дней назад Меняйло, который ранее занимал пост фейкового «губернатора» в оккупированном РФ Севастополе, опубликовал у себя в соцсетях видео встречи с батальоном оккупантов Алания, отправленным в Украину из Северной Осетии.

Видео дня

По имеющимся данным, в городе Гуляйполе их автомобиль попал в засаду «диверсантов», которые «закидали его гранатами», в результате чего чиновник и получил легкую контузию.

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Кроме того, в результате взрыва пострадали еще пятеро захватчиков.

В свою очередь сам Меняйло свою контузию опроверг, заявив, что с ним «все нормально».

«Уже еду по Краснодарскому краю, возвращаюсь домой. Никакой диверсионной группы никто не видел. То, что там прилетает — это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой», — заявил он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Северная Осетия Сергей Меняйло Война России против Украины

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