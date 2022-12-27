Главу СБУ времен Януковича и предателя Якименко назначили гауляйтером в Херсонской области — СМИ 27 декабря, 06:14 Александр Якименко (Фото:ukrainebusk/Twitter)

« спецслужбами» на оккупированной Российские оккупанты назначили руководитьспецслужбами» на оккупированной Херсонщине главу СБУ времен Виктора Януковича Александра Якименко.

Об этом сообщает местное издание МОСТ.

Журналисты нашли подтверждение своей информации в российском Едином государственном реестре юридических лиц.



Так называемую "спецслужбу" оккупанты зарегистрировали 22 декабря 2022 года как "Государственную службу безопасности Херсонской области". Местом ее размещения указано здание Хозяйственного суда области по улице Театральной, 18, в Херсоне.

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Фото: Единый государственный реестр юридических лиц

Александр Якименко является гражданином РФ и скрылся из Украины после Революции Достоинства. Во времена Виктора Януковича он возглавлял СБУ.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан Александру Якименко сообщали о подозрении четыре раза: в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

