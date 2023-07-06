Руководителя Киевгорстроя Кушнира отстранили от исполнения обязанностей после расследования о выезде за границу 6 июля, 13:17 Игорь Кушнир (Фото:фото НВ)

В компании Киевгорстрой проведут аудит. Руководителя Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО Киевгорстрой, где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм», — говорится в сообщении.

Видео дня

Сообщается, что также будет работать временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета, которая предоставит результаты проверки деятельности ЧАО Киевгорстрой и ее руководства.

Наблюдательный совет поручил Киевгорстрою продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

5 июля журналисты Bihus.info сообщили, что Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с женой покорил Эверест в мае 2023 года.

Всего с начала вторжения России в феврале 2022 года Кушнир провел за границей 240 дней — 8 месяцев, или ровно половину времени от начала полномасштабного вторжения.

Позже пресс-служба Кушнира связалась с NV и сообщила, что он действительно имеет третью группу инвалидности из-за меланомы, с которой борется с 2005 года, а покорение Эвереста было его мечтой.

Киевгорстрой — украинская строительная компания и оператор рынка недвижимости. В холдинг входит 38 организаций, 80% акций компании принадлежат Киеву.

Кушнир стал председателем правления компании 25 апреля 2012 года.