Руководителя Киевгорстроя Кушнира отстранили от исполнения обязанностей после расследования о выезде за границу
Игорь Кушнир (Фото:фото НВ)
В компании Киевгорстрой проведут аудит. Руководителя Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО Киевгорстрой, где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм», — говорится в сообщении.
Сообщается, что также будет работать временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета, которая предоставит результаты проверки деятельности ЧАО Киевгорстрой и ее руководства.
Наблюдательный совет поручил Киевгорстрою продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.
5 июля журналисты Bihus.info сообщили, что Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с женой покорил Эверест в мае 2023 года.
Всего с начала вторжения России в феврале 2022 года Кушнир провел за границей 240 дней — 8 месяцев, или ровно половину времени от начала полномасштабного вторжения.
Позже пресс-служба Кушнира связалась с NV и сообщила, что он действительно имеет третью группу инвалидности из-за меланомы, с которой борется с 2005 года, а покорение Эвереста было его мечтой.
Киевгорстрой — украинская строительная компания и оператор рынка недвижимости. В холдинг входит 38 организаций, 80% акций компании принадлежат Киеву.
Кушнир стал председателем правления компании 25 апреля 2012 года.