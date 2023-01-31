Главу Харьковского окружного админсуда приговорили к пяти годам лишения свободы. Она пыталась подкупить другую судью 31 января, 21:22 Харьковский окружной административный суд (Фото:adm.hr.court.gov.ua)

Во вторник, 31 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым признана виновной в предоставлении неправомерной выгоды глава Харьковского окружного административного суда.

Об этом сообщают ВАКС и САП.

По информации Liga.net, речь идет об Ольге Панченко. По приговору суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.

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Уточняется, что приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что глава суда пыталась оказать давление на одну из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась ее «подкупить» взяткой в 3 тысячи долларов за принятие решения в пользу третьих лиц по административному делу о земельном вопросе.

Она была разоблачена сразу после передачи ею неправомерной выгоды 21 сентября 2020 года в рамках совместной операции детективов НАБУ и CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.