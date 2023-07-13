Главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады назначен Аверин
Виталий Аверин (Фото:47 Бригада Магура / Telegram)
В четверг, 13 июля, Виталий Аверин был назначен главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает 47 бригада.
Авер пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона Донбасс. Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом «За мужество» III степени.
В 47 ОМБр ранее являлся главным сержантом одного из подразделений.
11 июля главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на низшую должность.
Свое решение Маркус объясняет «систематическим унижением сержантского корпуса», а также «непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов» и «некомпетентностью офицерского корпуса».