Главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады назначен Аверин 13 июля, 23:07 Виталий Аверин (Фото:47 Бригада Магура / Telegram)

В четверг, 13 июля, Виталий Аверин был назначен главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает 47 бригада.

Авер пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона Донбасс. Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

Видео дня

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом «За мужество» III степени.

В 47 ОМБр ранее являлся главным сержантом одного из подразделений.

11 июля главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на низшую должность.

Свое решение Маркус объясняет «систематическим унижением сержантского корпуса», а также «непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов» и «некомпетентностью офицерского корпуса».

