110-й день войны — главное. Зеленский пообещал вернуть Мариуполь, названо количество оружия для завершения войны, РФ ударила по Прилукам 13 июня, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие на БМП-2 в райне Бахмута (Фото:EUTERS/Gleb Garanich)

Понедельник, 13 июня — 110-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал самые главные новости за сутки.

Зеленский пообещал освободить Мариуполь, «как в 2014-м»



«В восьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м Мариуполь снова будет свободен», — говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.

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Озвучено количество оружия, необходимое для завершения войны

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк для достижения паритета в вооружение с РФ и завершении войны Киеву необходимо:

1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что без мощного наступательного вооружения война только затягивается.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам

Днем российски оккупанты нанесли три ракетных удара по Прилукам Черниговской области. Данные о пострадавших не поступали. Информация о разрушениях уточняется.

В близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию.

В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей

Захоронение семи мирных жителей обнаружили в районе села Мироцкое Бучанского района Киевской области.

У многих жертв были связаны руки и простреленные колени. Россияне пытали их, а затем казнили выстрелами в голову.

Всего за время российской оккупации в Киевской области погибли более 1500 мирных жителей.



СМИ узнали дату совместного визита Шольца, Макрона и Драги в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги совместно посетят Киев 16 июня, пишет итальянская газета La Stampa.

Позже в посольстве Франции заявили, что Макрон планирует прибыть в Украину 15 июня, а в правительстве Германии отказались подтвердить планы Шольца посетить Киев.



Оккупанты контролируют 70% Северодонецка



Бои в городе продолжаются, они настолько тяжелые, что в течение суток могут идти за одну многоэтажку, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день.

На заводе Азоте остаются около 500 жителей, из них 40 — дети. Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что контроль части Северодонецка дается оккупантам ценой значительных потерь. Он назвал это тактикой Второй мировой войны.

С середины апреля ВСУ освободили три села в Донецкой области

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, украинские защитники подвинули участок фронта на 15 км. Названия освобожденных сел не указаны.

В штабе подчеркнули, что артиллерия оккупантов на фронте «не умолкает ни на минуту», а у войск РФ численное преимущество, но ВСУ все равно успешно отражают российские атаки.

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