Санкции против Филарета и убийство 9-летнего мальчика в Киеве. Главные новости 24 июня Сегодня, 20:00 147 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В Киеве нашли тело 9-летнего Захара, который ранее был в розыске, а в ЦИК объяснили, почему отказали партии Михеила Саакашвили в регистрации.

НВ собрало главные новости дня.

В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

Дарницкий районный суд Киева избрал подозреваемому в убийстве 9-летнего ребенка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права на внесение залога. Читать далее…

Глава полиции Винницкой области отстранен от службы

Глава Нацполиции Сергей Князев отстранил начальника полиции Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти члена команды Гражданской позиции Александра Комарницкого. Читать далее…

В ЦИК объяснили, почему отказали в регистрации партии Саакашвили

В Центральной избирательной комиссии заявили, что отказали в регистрации Руху новых сил Михеила Саакашвили из-за нарушения требований устава партии. Читать далее…

Синод ПЦУ применил санкции против Филарета

Синод ПЦУ не стал исключать почетного патриарха Филарета из епископата церкви, но запретил ему управлять Киевской епархией. Читать далее…

В Польше владелица предприятия вывезла в лес украинца, который потерял сознание во время работы. Он умер

В Польше лесники нашли в лесу тело 36-летнего украинца Василия Чорнея. По данным полиции, в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызвать скорую помощь и приказала всем идти домой. Читать далее…

Зеленский назначил своим советником художника Гео Лероса

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера и арт-куратора Гео Лероса. Читать далее…

Садовый анонсировал переговоры с партией Вакарчука



Партии Самопомич и Голос продолжат консультации о том, чтобы отказаться от противостояния друг с другом в некоторых одномандатных округах на выборах в Раду. Читать далее…

Трамп объявил о введении «жестких санкций» против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал новый указ о введении «жестких санкций» против Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами. Читать далее…